Alice Barisciani, età, l'abbandono del padre, le malattie e la proposta di lavoro di Maria De Filippi: chi è l'ex corteggiatrice di Federico Nicotera

Alice Barisciani è la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Oggi, giovedì 16 marzo su Canale 5 alle 14.45, verrà mandata in onda la scelta del tronista. Come tutti, ormai sanno, l'ingegnere romano ha scelto di uscire dallo studio del daiting show di Maria De Filippi con Carola Viola Carpanelli. E tutti se lo aspettavano, anche Alice. Sin dal primo giorno che lo ha visto ne è rimasta folgorata ed è per questo che lo ha corteggiato fino alla fine. Arrivati a poco più di metà percorso, Alice ha compreso che probabilmente non sarebbe stata la scelta, ma non ha rinunciato a provarci fino alla fine. Ma chi è Alice Barisciani?

Alice Barisciani, chi è: l'infanzia difficile e l'abbandono del padre

Alice Barisciani ha 26 anni è nata a Siena ed è del segno del Leone. L’infanzia di Alice è stata tutt’altro che facile, visto che è stata abbandonata dal padre quando era ancora piccola. Il distacco dal padre è stato qualcosa che non è riuscita a superare e ancora oggi non ha alcun rapporto con lui (proprio come Federico). Sin da piccola ha coltivato la passione per i cavalli, ma ha dovuto abbandonare l’equitazione proprio a causa dei problemi familiari. «Dopo il divorzio dei miei genitori ho cercato di riavere mio padre, lui aveva rifiutato le figlie. Mi faceva male stare a casa. Ho preso la decisione di scappare dall'altra parte del mondo, in Australia, ho fatto però un errore nei confronti di mamma. Infatti tornai e la aiutai. Mi rimboccai le maniche per aiutarla» ha raccontato durante un'esterna con Federico Nicotera. Rientrata nella sua Toscana è stata store manager di un negozio di abbigliamento.

Il lavoro perso e la proposta di Maria De Filippi

A causa delle troppe assenze per partecipare a Uomini e Donne ha però da poco perso il lavoro. Lo ha raccontato lei stessa tra le lacrime durante il programma. Così Maria De Filippi ha fatto sapere che se lo vorrà, potrà lavorare con lei e il suo team. Un’offerta che Alice ha prontamente accettato, anche se questo vorrà dire trasferirsi da Siena, a Roma. Non è chiaro però di quale lavoro si tratti. È probabilmente che il tipo di lavoro che verrà affidato ad Alice Barisciani verrà deciso dopo un colloquio con le risorse umane, ma probabilmente la 26enne resterà dietro le quinte di Uomini e Donne. Magari non come redattrice o autrice, visto che solitamente è un ruolo che Maria De Filippi in passato ha offerto a ex corteggiatori che erano però laureati, piuttosto come impiegata. E non è la prima volta che la conduttrice offre un lavoro a un protagonista di Uomini e Donne.

Gli ex di U&D che ora lavorano con la De Filippi

Maria De Filippi ha aiutato diversi ex volti di Uomini e Donne. In passato lo ha fatto con la tronista Teresa Cilia, che mise a lavorare nel dietro le quinte del talk show del sabato sera “C’è Posta per Te”; poi con la corteggiatrice non scelta di Andrea Damante, Laura Frenna, che attualmente fa parte della redazione. E ancora, Maria De Filippi ha offerto un lavoro a Fabio Ferrara, la scelta della tronista Ludovica Valli, che lavora anche lui nella redazione. E due anni fa è stata la volta del tronista Giacomo Czerny, bravissimo videomaker, che però rifiutò il posto di lavoro perchè voleva lavorare da freelance.

I disturbi alimentari

Alice Barisciani si è fatta notare nel daiting show di Maria De Filippi per la sua eleganza ed educazione, ma anche per le sue insicurezze. Ne ha parlato proprio a Uomini e Donne delle sue paure. A questo si aggiunge anche un'insicurezza dovuta a dei problemi di salute a seguito dei quali ha preso dei chili, non facendola sentire sempre a proprio agio. Alice Barisciani è scoppiata in lacrime in studio per questo motivo qualche tempo fa. La paura della corteggiatrice era che il tronista non la trovasse attraente. «Temevo di non essere troppo bella ai suoi occhi. Ho avuto dei problemi di salute e hanno portato dei cambiamenti al fisico. Sono ingrassata un po', non so se è vero o no che lui non se ne sia accorto. Ma è una paura mia, sono sciocchezze, ma una donna se li fa questi problemi. Non l'ho mai tirato fuori e non è niente di grave, però sono cose che ti portano ad accumulare». Tra le lacrime ha poi ringraziato Maria de Filippi che l'avrebbe ascoltata e capita: «Maria, ti ringrazio per ieri. Non dò mai per scontato che le persone mi capiscano, non succede spesso e quando succede mi sfogo così».

La dislessia

Non solo problemi di disturbi alimentari, l'infanzia di Alice è stata segnata anche da un'altra malattia di cui la corteggiatrice ha parlato al magazine della trasmissione. Eventi che l'hanno molto condizionata. Tra questi, Alice ha rivelato che senza dubbio uno dei momenti più significativi della sua vita è stato quando ha scoperto di avere una malattia neurologica che non le permetteva di ottenere gli stessi risultati degli altri a scuola. Stiamo parlando della dislessia. A Uomini e Donne Magazine, la corteggiatrice Alice Barisciani ha rivelato che tutto è cominciato quando aveva più o meno dieci anni. Né lei né sua madre riuscivano a capire infatti come mai a scuola la 26enne si bloccasse e andasse male alle interrogazioni pur trascorrendo ogni giorno ore e ore sui libri. Alice a scuola non riusciva a esprimersi e a ogni interrogazione finiva per fare scena muta. Fu grazie alla mamma che decise di portarla da uno specialista che scoprì di essere dislessica. «Non è stato facile per me avere a che fare con questo disturbo perché prima di scoprirlo, soprattutto a scuola, mi sentivo continuamente messa in discussione. Ero vista come quella che non si applicava, che non riusciva a capire, che era svogliata quando invece mi impegnavo sempre tantissimo. Ancora ricordo che andavo spesso con mia madre ai colloqui genitori-insegnanti per il ritiro delle pagelle e ogni volta era difflcilissimo affrontare ciò che ci dicevano» ha ricordato ancora Alice. Poi per fortuna le cose sono cambiate, Alice Barisciani ha cominciato a fare terapia e ha acquisito più sicurezza in se stessa capendo che la dislessia è una patologia che poteva essere corretta e tenuta sotto controllo.

Instagram

Tornata sui social subito dopo la scelta di Federico, Alice Barisciani su Instagram ha un profilo seguito da oltre 62mila follower. E pensare che prima della sua partecipazione a Uomini e Donne ne aveva circa 2.000. Sul suo profilo ama condividere con i suoi fan le sue passioni. Amante dei cani e del cibo, tra i suoi post su Instagram ci sono molte immagini di prelibati piatti, i suoi outfit e dei suoi amici a quattro zampe.