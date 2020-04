Alessia Marcuzzi, lo scatto senza trucco e senza filtri: «Tutti siamo belli, esattamente per quello che siamo»

Ultimo aggiornamento: 17:47

“Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole”,si fotografa e posta sul social un suo scatto. La conduttrice di Temptation Island Vip ha poi invitato i suoi follower a fare la stessa cosa.Alessia, in quarantena a Roma con i suoi figli e il marito Paolo Calabresi, ha scritto una didascalia in cui spiega i motivi del post: “Perche’? Perche’ IO sono la mia LUCE. Tutti noi siamo belli, esattamente per quelli che siamo. E allora mi è venuta un’idea: ho pensato di invitare anche voi a fare lo stesso!Scattatevi una foto in primo piano senza make up, con la luce naturale e mandatela su direct al profilo instagram @lucebyalessiamarcuzzi Mi piacerebbe riempire il feed di LUCE (che uscira’ fra pochi giorni) con le vostre foto, e chissà...magari fare la mia campagna web proprio con voi come protagonisti! Il mio desiderio e’ quello di valorizzare l’unicità’ di ognuno di noi. Perchè tutti siamo LUCE. #iosonoluce”.Luce è il nuovo progetto imprenditoriale della Marcuzzi, che aveva “introdotto” con un tatuaggio: “Ho tatuato la parola Luce – aveva spiegato - e due stelline che rappresentano i miei figli, che ho dato alla “luce” 19 e 9 anni fa, ed è stato il regalo più bello che la vita potesse donarmi. Luce è una parola che fa parte spesso della mia vita…non a caso il simbolo delle mie borse è proprio una stella. E poi Luce è anche il nome del mio nuovo progetto a cui sto lavorando da un bel pò di mesi, e non vedo l'ora di resentarvi”.