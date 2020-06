Alessia Marcuzzi, la foto hot fa impazzire Instagram: e piovono commenti vip

Alessia Marcuzzi non smette mai di entusiasmare i fan con i suoi scatti bollenti e il fisico statuario. Nell'ultimo scatto pubblicato in vacanza non ha rivali: di schiena, con il mare sullo sfondo e le lunghe gambe che salgono dei gradini in muratura. È seminuda, con il lato B perfetto messo in risalto dal costume formato ridotto. Una maestra nell'attirare l'attenzione e nel saper trovare gli scorci adatti.

E così in tanti, anche colleghi, hanno voluto commentare. La cantante Giorgia ha sottolineato il suo essere inarrivabile: «Se vabbè ciao». E poi Emma Marrone che l'ha definita «Bona». Cuoricini e complimenti anche da Mara Venier e Rudy Zerbi. Il collega a Le Iene, Nicola Savino, ha citato addirittura Totò.



Con questo post la 47enne ha mandato letteralmente in visibilio i fan: lo scatto, infatti, ha collezionato quasi decine di migliaia di like in poco tempo.

Classe 1972, la conduttrice romana è molto popolare e spesso condivide scatti bollenti con i quasi cinque milioni di followers. Recentemente è stata al centro del gossip per una presunta crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi, sposato nel 2014. Voci che sarebbero state smentite.



Ultimo aggiornamento: 21 Giugno, 11:48

