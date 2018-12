Alessia Marcuzzi nostalgica, torna di notte nella sua Casal Palocco: «Ecco dove sono nata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in versione nostalgia questa notte. Dopo una festa la conduttrice è andata con una sua amica in "missione". Nelle stories di Instagram ha filmato il suo "ritorno a casa" raccontando ai suoi fan i ricordi di infanzia: «».«Questa è la casa dove io sono nata, dove c'era il mio cane. La mia cameretta stava lassù, che emozione», dice di fronte alla villa dove è cresciuta da bambina. Poi la Marcuzzi si dirige in un parco e abbraccia l'albero dove andava a giocare da piccola con gli amichetti. «Oddio questi sono i miei alberi». Infine, piena di gioia e saltellando urla «respiro, respiro» l'aria di Casal Palocco.