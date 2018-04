Alessia Mancini, lite dietro le quinte a Domenica Live. E scoppia a piangere in diretta

di Valeria Arnaldi

Polemica accesa a Domenica Live tra gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi. Alessia Mancini, rientrata in Italia e, per la prima volta in studio da Barbara D’Urso, viene attaccata da Elena Morali e Cecilia Capriotti, per un episodio che sarebbe accaduto dietro le quinte in sala trucco. Alessia Mancini, a detta delle ex compagne di avventura, avrebbe occupato la sala trucco per un’ora, lasciando alle altre solo pochi minuti.«Sei maleducata - la attacca Cecilia Capriotti - hai detto pure “Non me ne frega niente di stare qui, rimaneteci voi”, alla fine, però, non te ne sei andata. Chi ti credi di essere?! Devi essere un po' più umile».Alessia Mancini si difende: «Ti ringrazio Cecilia. Non potevo essere qui ovviamente perché ero sull’Isola, ma tu mi hai resa protagonista ogni giorno. Sono uscita dalla sala trucco, piangendo, perché loro mi hanno detto: è inutile che ti metti le ciglia, perché hai una faccia di m…».