Alessia Macari positiva al Covid prima del parto: «Non ho potuto vedere la bimba per tre giorni»

Alessia Macari è diventata mamma. L'ex "ciociara" di "Avanti un Altro" ha dato alla luce Nevaeh, figlia del calciatore Oliver Kragl. La gioia per il lieto evento è stata però accompagnata dalla paura: il giorno prima del parto, infatti, Alessia Macari e suo marito sono risultati positivi al Covid. A raccontarlo è la stessa showgirl su Instagram: «Vi scrivo con tanta sofferenza ma anche tantissima felicità, il giorno 14/01/2022 alle ore 14:06 è nata Nevaeh Kragl e io ancora non riesco a credere che tutto questo possa essere vero».

Alessia Macari positiva il giorno prima del parto

Alessia Macari spiega l'iter che ha dovuto seguire a causa della positività al virus: «Il giorno prima di essere ricoverata sia io che Olli siamo risultati positivi al Covid-19, nonostante, ci tengo a sottolinearlo, da sempre abbiamo osservato scrupolosamente tutte le precauzioni compresa la vaccinazione. Sono stata quindi costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito. La bambina è negativa, ma è stata comunque trasferita in un altro reparto e io non l’ho potuta vedere per 3 giorni, tempo che mi è sembrato un’eternità».

«Non ho potuto vedere la bimba per tre giorni»

La showgirl prosegue: «Chiunque ha provato la gioia di essere madre credo possa capire il mio stato d’animo. All’interno del reparto Covid ho vissuto dei momenti davvero difficili che credo non dimenticherò mai. L’isolamento mi ha messo a dura prova. Con queste mie parole voglio esortare chi ancora non avesse provveduto a vaccinarsi». Il post di Alessia Macari prosegue con i ringraziamenti nei confronti degli «angeli» che si sono presi cura di lei e della piccola Nevaeh. La "ciociara" ora è tornata a casa e finalmente potrà godersi i primi giorni insieme alla piccola e al papà Oliver.