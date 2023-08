ROMA «Omnia vincit amor». L'amore - recita il motto latino - trionfa su ogni cosa. Anche quando di mezzo ci sono barriere linguistiche e politiche da superare. Sta forse qui il segreto del successo della love story tra la deputata veronese di FdI, Alessia Ambrosi e il vicegovernatore social-democratico del Tirolo, Georg Dornauer. Un amore coltivato prima al riparo dai social, e poi ufficializzato, proprio su Instagram, a suon di baci in spiaggia. Scatti da copertina che hanno scatenato da subito la curiosità dei tabloid austriaci, conquistando le prime pagine di riviste come Heute e Kronen Zeitung, che già li incoronano come la nuova coppia dell'estate. Anche se, nel mondo dem austriaco, la notizia ha suscitato anche critiche, data la provenienza politica di Ambrosi.

Der geschätzte Georg Dornauer schickt beste Ferragosto Grüße an die Tiroler SPÖ Jugend. 🤣 pic.twitter.com/HVGf8njjSz — Heimo Lepuschitz (@heimolepuschitz) August 15, 2023

CHI SONO

Lei, deputata eletta in quota FdI, originaria di Negrar di Valpolicella, provincia di Verona e residente a Mandruzzo (Trento), con alle spalle un'esperienza nella Lega. Lui, vice governatore del Tirolo e tra i massimi esponenti della Spö, i socialdemocratici austriaci.

Il flirt tra Ambrosi e Dornauer è nato all'inizio come un'indiscrezione, alimentata dalle immagini dei due insieme alla festa per il centenario dell'hotel Quellenhof e in una serata dedicata all'Arena di Verona. Poi, la conferma della liaison da parte della parlamentare FdI ai giornali: «Sì, sono fidanzata con il collega Georg Dornauer», ha ammesso Ambrosi, riconoscendo che il fatto di appartenere a partiti opposti renda indubbiamente «la notizia ghiotta». Quella tra Ambrosi e Dornauer non è certo il primo amore tra avversari politici ma qui c'è anche la divisione linguistica. Ma si sa che al cuore non si comanda, neppure in politica.