Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli si sono sposati: a Milano le nozze (segrete) officiate da Beppe Sala

Alessandro Sallusti ha sposato Patrizia Groppelli sua fidanzata dal 2016. A lanciare lo scoop è stato Dagospia svelando i pochi dettagli di una cerimonia che è stata celebrata lontana da occhi indiscreti ieri a Milano. Il direttore responsabile di “Libero” e l’opinionista di “Pomeriggio Cinque” si sono sposati ieri lontani dai riflettori, quel che è certo è che a officiare le nozze sia stato il sindaco di Milano Beppe Sala, a Palazzo Marino.

Dopo sette anni d’amore, la celebre coppia ha dunque deciso di convolare a nozze, come Barbara d’Urso sembra confermare in diretta a Pomeriggio 5 nella puntata del 1 giugno.

Come si sono conosciuti e come è nata la storia

La relazione tra Patrizia e Alessandro è cominciata circa 7 anni fa. Classe 1973, Patrizia Groppelli è nata a Milano. Inizia la sua carriera da imprenditrice dopo essersi laureata in Marketing a Miami negli anni ’90 e poi diventa opinionista dopo la separazione dall'ex marito. Alessandro Sallusti, nato a Como il 2 febbraio 1957 è un giornalista e opinionista italiano, dal 17 maggio 2021 direttore responsabile di Libero, è stato legato alla Santanché per circa 9 anni. La loro storia è giunta al termine a causa del tradimento della politica con il principe Dimitri Kunz D’Asburgo, ex marito della (ora) moglie del direttore di “Libero”, Patrizia Groppelli.

Il (presunto) tradimento

«Quando uscì la nostra storia ci davano al massimo due mesi», scrisse Patrizia Groppelli su Instagram in occasione del quarto anno insieme. In effetti, l'amore tra loro è nato per circostanze molto particolari. Patrizia, infatti, era legata principe Dimitri Kunz D'Asburgo Lorena (da cui acquisì il titolo di “Principessa di Lorena”) quando ha conosciuto Sallusti, all’epoca compagno di Daniela Santanché. L'opinionista poi scoprì un presunto flirt del marito Dimitri Kunz, discente di un ramo della casata degli Asburgo, con l’amica Daniela Santanché, all’epoca compagna proprio di Alessandro Sallusti. I due poi poi cominciarono a frequentarsi e quando la relazione divenne pubblica in pochi credevano che sarebbe durata. Nel 2017, Patrizia Groppelli annunciò che avrebbe rinunciato al cognome dell’ex marito. «Entriamo nel 2017, a testa alta, senza ipocrisie o furbizie», aveva scritto in una lettera pubblicata sul settimanale Chi. Qualche anno fa il direttore di libero disse a Un giorno da pecora: «Con Daniela non ci siamo più sentiti, né con lei né col principe D'Asburgo Lorena»