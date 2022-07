Alena Seredova non segue Michelle Hunziker su Instagram: «Ma seguo sua figlia Aurora. Vale 5 punti?»

Alena Seredova e Michelle Hunziker. La modella ceca 44enne, di recente, confidandosi con i propri fan sui social, ha spiegato perché non segue la collega Michelle Hunziker. «Perché non seguo Michelle? Non sono una persona invidiosa, mi piace quello che ho – ha dichiarato la Seredova –. Sento persone che sento al telefono o che ho incontrato o con cui abbiamo fatto cose assieme. Però seguo sua figlia (Aurora Ramazzotti), perciò… Così non vale? Almeno 5 punti?» ha scritto Seredova risondendo ad una domanda di un fan. Alena non si è sottratta alla domanda e ha spiegato con tranquillità e sincerità che ha poco interesse a seguire le vicende social di quelle persone che conosce e con le quali ha avuto a che fare. E tra queste rientra la presentatrice svizzera. Quindi nessun attrito con Hunziker, come in molti hanno pensato. Di recente la 44enne di Praga è tornata anche a parlare di Ilaria D’Amico, la donna con cui l'ex marito Buffon l'ha tradita. Per Alena fu un momento difficile: il suo matrimonio naufragò e visse un periodo molto duro. In merito ai rapporti con la giornalista, ha riferito che nulla è cambiato da quando le sue nozze si sono concluse. Tra loro ci sono, quando serve, soltanto rapporti formali.

