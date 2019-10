Alena Seredova, su Instagram le critiche alle maglie dei figli. «Perché non stiri?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo giorno di scuola è andato ormai da più di un mese, ma torna a far discutere una foto diinsieme ai suoi bambini, scattata proprio il 2 settembre. La showgirl ceca si mostrò sorridente suinsieme a- nati dal legame con- che indossano delle magliette stropicciate prima di cominciare la scuola. Lo scatto è stato oggetto di feroci critiche su Instagram da parte di altre mamme che hanno accusato la Seredova di trascurare i suoi figli A distanza di tempo da quella foto, in un'intervista al Corriere della Sera, Alena Seredova torna a parlare di quelle magliette non stirate e spiega: «Erano state stirate a fine scuola, a giugno. Infatti, si nota la piega del ferro da stiro sulla manica. Però, erano finite in una scatola per fare spazio nell’armadio ai vestiti delle vacanze e si vede che hanno patito un po’. Comunque, pure se non le avessi stirate, non ci trovo niente di male».La Seredova è una mamma che lavora e allo stesso tempo si prende cura della famiglia e della casa. Come tantissime altre donne. E rivendica il diritto a non stirare i vestiti dei figli, piuttosto a dedicare loro attenzione in altri modi: «Sono una mamma che lavora, ho appena lanciato una linea di profumi, ma ho scelto di dedicarmi molto ai figli e di sacrificare qualcosa per loro. Però, non si può far tutto e su qualcosa mollo. Credo che, un giorno, David Lee e Louis Thomas daranno valore a queste cose più che se li avessi fatti uscire inamidati».