Alena Seredova, l'unica tifosa contenta dopo l'addio di Gigi Buffon: «Adesso sarò più juventina di prima»

«Adesso tornerò a tifare Juve ancora di più, tantissimo» parola di, ex moglie di- portiere della Juve e della Nazionale - madre di due dei suoi figli, Luis e David. Inevitabile tirare in ballo Seredova, in questi giorni durante i quali l'ex marito celebra il record dei 38 anni di carriera, l'abbandono della Juve (squadra nella quale milita dal 2001) ed è pronto ad affrontare nuovi orizzonti calcistici.Alena Seredoova e Gigi Buffon agli esordi dellal loro storiaLa modella e show girl ceca ha affrontato l'armonento durante il programmasu Canale 5 alla presenza del conduttore e di, all'epoca direttore di "Chi", che fu il primo ad informare - via radio - la bella Alena che il marito le era infedele (la storia con, conduttrice Sky, era già iniziata). «E meno male che non ho fatto un incidente anche se avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che e lo dicesse l'interessato o qualcun altro a me vicino» scherza oggi lei, con il sorriso un po' tirato, aggiungendo «Di corna non è mai morto nessuno»Alessandro Nasi ed Alena Seredova oggiIl tifo juventino, ex marito a parte, ha anche un'altra ragione: il nuovo compagno è il manager, che fa parte della famiglia Agnelli essendo cugino di John e Lapo Elkan.