Anche Alberto di Monaco lascia soli i figli, pesante assenza prima di Natale: ecco il perchè

La situazione che stanno vivendo Jacques e Gabriella, i figli di Charlene e Alberto di Monaco, è estremamente delicata: all’attesissimo evento di accensione dell’albero di Natale della Rocca si sono presentati senza genitori. Ad accompagnarli soltanto la zia Stéphanie e i suoi figli Camille Gottlieb e Louis Ducruet ma dove stava Alberto? Non era mai successo che si separasse dai figli, il motivo – evidentemente – dev’essere stato di primaria importanza. La ragione è che il Principe fosse impegnato in altri eventi ufficiali, ma cosa c’è di più importante dell’accendere l’abero a pochi giorni dal 25 dicembre? Forse ha approfittato che tutti gli occhi fossero sui gemellini per andare a trovare Charlene senza troppo clamore mediatico? Mentre Jacques e Gabriella si fanno carico di rappresentare il Principato a soli 7 anni, i misteri sulla famiglia si fanno sempre più oscuri

