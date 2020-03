Albano e Loredana Lecciso in "quarantena" nella stessa casa, ecco la foto

Loredana Lecciso e Albano in "quarantena" insieme. Lunedì mattina il cantante esta a casa in collegamento con Storie Italiane, ha fatto sapere di essere a casa con la sua famiglia. E Loredana Lecciso pochi giorni dopo ha pubblicato su Instagram un selfie con il cantante, scattato nel giardino della tenuta di Cellino San Marco. I due, che si sono ultimamente riavvicinati, stanno trascorrendo il periodo di clausura sotto lo stesso tetto, insieme ai figli Jasmine e Bido. «Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza (Seneca) - scrive Loredana Lecciso nel post - Medici e infermieri, veri guerrieri. #andratuttobene #restateacasa #hope #italy🇮🇹 #family #forzaecoraggio #home #solidarietà #love». Non è la prima volta che la showgirl pubblica uno scatto con Al Bano, anzi, negli ultimi mesi la cosa è molto frequente.

Ultimo aggiornamento: 13:41

