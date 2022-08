«La più bella estate della mia vita». Non usa mezzi termini Alba Parietti per commentare il suo soggiorno a Ponza, con il nuovo compagno Fabio Adami. Nelle immagini che pubblica sui social, tra acque cristalline e costumi dai colori accesi, o comunque brillanti, con profonde scollature e tagli di tendenza, la presentatrice e opinionista appare raggiante. E in piena forma.

Nelle fotografie nelle quali appare in costume a prendere il sole o sulla tavola per fare Stand Up Paddle, a catturare lo sguardo è il fisico scolpito: cosa fa per ottenerlo?

«Non faccio nulla. Davvero. Un po' di sport. Pratico un'ora e mezzo di nuoto al giorno, al mare, fatto bene, con impegno».

Soltanto d'estate o quello con il nuoto è un appuntamento fisso?

«Soltanto d'estate. Faccio sempre sport legati alla stagione. Così, d'inverno mi dedico allo sci, d'estate al nuoto. Nelle stagioni intermedie, prediligo le camminate. Sono attività che può fare chiunque».

E a tavola, nessuna limitazione particolare?

«Non sono un tipo da dieta. Non le ho mai fatte. Sono fortunata».

Però, magari in estate, complice il caldo record di quest'anno, qualche cambiamento si fa anche nel piatto.

«Quello che faccio è molto semplice. Mangio cose più leggere e fresche di giorno, e qualcosa in più la sera. E bevo moltissimo».

Cosa preferisce per dissetarsi?

«Acqua, semplice, senza nulla».

Allora, secondo lei, quale può essere il segreto per essere in forma?

«Cercare di sentirsi più sereni. Rimuovere, per quanto possibile, gli stress. Stare all'aria aperta e godersi la vita. Mia madre diceva che non devi aspettarti che la felicità ti venga portata dagli altri, devi anche pensarci tu».

Insomma, la vera ricetta di bellezza è la felicità?

«Lo stato mentale influisce fortemente sul fisico, ne sono profondamente convinta. Per me è stato così».

Dunque, il primo allenamento da fare, più che sport o palestra, riguarda l'approccio alla vita?

«Sì, bisogna allenarsi ad avere un approccio diverso. Lamentarsi non è, di certo, uno dei modi migliori per affrontare l'esistenza. Peraltro, quando si adotta un tipo di comportamento più positivo, le persone si avvicinano maggiormente e questo fa migliorare le cose».

Si innesca una sorta di circolo virtuoso?

«La testa incide molto sul fisico. Dalla nostra mente passa anche ciò che riguarda il corpo, a partire dalle sue condizioni, incluse le malattie».

Dalla filosofia torniamo alla linea. La regola della serenità ha i suoi effetti anche a tavola?

«Sì, ci si ingrassa o ci si dimagrisce, a seconda di come si vivono le cose. Se la vita si affronta con più serenità, anche un piatto di pasta in più non cambia granché per la linea».

E quindi, se dovesse consigliare una ricetta per stare in forma, cosa direbbe?

«Staccare. Staccare, veramente. È l'unica ricetta. Il consiglio è vivere la natura: regala istanti indimenticabili. Bisogna capire che tutto quello che facciamo è anche per conquistare momenti di profonda felicità. Dobbiamo rispettare il mondo, a partire da noi stessi».