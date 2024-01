Alain Delon denuncia il figlio Anthony (e difende Anouchka): al centro la salute dell'attore. È guerra tra gli eredi del divo

Sempre più triste il declino di Alain Delon, da anni isolato nella sua tenuta di Douchy a sud di Parigi e mai del tutto ripreso dall'ictus che lo ha colpito nel 2019.

Accuse incrociate, denunce, copertine-choc e ora una penosa guerra familiare caratterizzano l'ultimo atto della sua vita con il rischio di offuscare una sfolgorante carriera durata un sessantennio, i film memorabili da lui interpretati, dal Gattopardo a La piscina, la fama globale di sex symbol. L'attore 88enne, che l'estate scorsa si era liberato della dama di compagnia giapponese Hiromi Rollin accusata proprio dai figli di molestie morali, violenza e sequestro di persona vulnerabile (denuncia poi decaduta), si trova ora al centro di un aspro scontro che coinvolge i suoi stessi eredi: Anthony, il 59enne primogenito nato dal matrimonio con Nathalie Barthélemy, ha denunciato la sorella Anouchka, 33, frutto della relazione di Delon con Rosalie Van Bremen, accusandola di avergli nascosto le analisi mediche del padre (che vive con il terzogenito Alain-Fabien, 29), cioè le sue reali condizioni di salute.

LA REAZIONE

LA PALMA

E ieri è uscito allo scoperto il grande attore, annunciando una denuncia per diffamazione contro Anthony. «Che mi lasci in pace e lasci in pace Anouchka», è sbottato Alain attraverso il suo avvocato Christophe Ayala, «sono estremamente scioccato dall'esplosione mediatica orchestrata da mio figlio (che ha rilasciato una clamorosa intervista al settimanale Paris Match, ndr) al solo scopo di nuocere a me e alla reputazione di Anouchka, e di colpire il rapporto speciale che ho sempre avuto con lei». Alain rimprovera al primogenito, con cui solo recentemente aveva ricucito un rapporto tempestoso, di considerarlo un uomo «indebolito», dalla voce poco udibile, insomma con un piede già nella fossa, desideroso solo di finire i suoi giorni a Douchy dove peraltro nel 2018, ancora in buona salute, si era fatto fotografare (dal solito Paris Match) davanti alla camera ardente da lui preventivamente allestita. A dire la verità nell'ultima immagine, postata sui social il 24 dicembre scorso, Delon appare magro e smarrito mentre brinda in cucina con Alain-Fabien, Anthony e le nipoti Liv e Loup.Al quadretto familiare manca solo Anouchka che vive in Svizzera. E ha davvero un rapporto speciale con il padre: nel 2019, due mesi prima dell'ictus, era a Cannes con l'attore che in lacrime ritirava la Palma d'onore, ultima uscita pubblica, sussurrando «E ora posso anche morire». L'attuale scontro tra i figli è il preludio alla futura guerra per l'eredità? «Papà ha già stabilito tutto», ha detto Anthony, «e i soldi non fanno la felicità».