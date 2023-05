Al Bano, disavventura in aereo: «Mi hanno impedito di andare in bagno, inaccettabile visto che mi sono operato alla prostata»

Disavventura per Al Bano sull'aereo per Zagabria, dove è andato a festeggiare la laurea della figlia Cristel Carrisi, che è appena diventata dottoressa in Letteratura alla Harvard University di Boston e vive da anni in Croazia.

Al Bano e la disavventura in aereo

«All'atterraggio ho chiesto di andare in bagno, ma mi è stato impedito, una cosa inaccettabile», spiega all'Ansa il cantante, reduce dal concerto evento all'Arena di Verona per gli 80 anni, compiuti il 20 maggio. «Ero seduto al posto 1A, sono stato operato alla prostata e proprio al momento dell'atterraggio avevo bisogno del bagno e ho chiesto di usarlo», spiega Al Bano.

IL RACCONTO

«Intanto la scala che avevano fissato alla porta interiore per farci scendere l'aveva bloccata e il corridoio era pieno di gente.

La peripezia si è conclusa nel giro di poco, ma ad Al Bano resta l'amaro in bocca: «Sono sessant'anni che volo e non mi era mai capitato un inconveniente del genere. Parlo da cittadino: andare in bagno era un mio diritto, è inaccettabile che non mi sia stato consentito. Una cosa del genere può succedere anche ad altri passeggeri, è inaccettabile», ripete. Ora lo aspetta la festa di Cristel: «Si è laureata cum laude ad Harvard, è una grande gioia e un grande orgoglio», conclude Al Bano, che il 3 giugno sarà poi in concerto in Estonia.