Isola dei Famosi, Akash Kumar contro Raz Degan: «Non ho bisogno di imitarlo»

Il modello passato sull'Isola dei Famosi Akash Kumar parla di Raz Degan. Il suo percorso (breve) sull'isola ha ricordato quello dell'ex naugrafo, che invece aveva vinto l'edizione. Ma lui non ci sta: «Volevo fare come lui? Non ne ho bisogno - ha detto in un'intervista per "Casa Chi" -. A sei anni ero in campagna Benetton e non copio nessuno, mai. Io ho la mia personalità e penso di essere dieci volte più bello e sono un metro e novantuno.

Raz Degan lo conosco e fa molto il buddista e induista. Nella mia religione non c’è scritto che il cibo non va condiviso con gli altri compagni. Lui prendeva il cibo... allora non dire "sono Raz Degan e sono la persona più buona del mondo". Lui ha preso il cibo e l’ha buttato con i suoi compagni che stavano morendo di fame e lì non sei umano».

