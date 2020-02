Adriana Volpe , flirt nella casa del Grande Fratello Vip ? «C'è tensione sessuale...». Nelle ultime ore, si rincorrono voci sui social di un potenziale flirt tra Adriana Volpe e un altro inquilino della Casa. E su Twitter il nome dei due concorrenti entra in tendenza.

Si tratta di Andrea Denver, il modello di Miami. Ma andiamo con ordine. Per una prova del Gf, Adriana Volpe e Denver hanno posato in alcuni scatti di coppia in piscina. E la loro sintonia non è passata inosservata. Fernanda Lessa ha commentato: «Che carini che siete, sembrate innamorati». E Denver ha rilanciato: «Non sono soddisfatto dalla foto, ma da altro...».

E su Twitter piovono commenti. «Adriana con la voce del sesso che parla di Denver, che tensione sessuale...», scrive una fan. Scintilla in vista? Staremo a vedere.



Ultimo aggiornamento: 21 Febbraio, 11:42

