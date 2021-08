Adele, nuova mega villa da 13 milioni a Kensington. «La camera da letto sarà spaziale»

Adele sta progettando una mega ristrutturazione di due case vicine a Kensington, uno dei quartieri più esclusivi di Londra, che includeranno una camera da letto più grande della media delle abitazioni bifamiliari inglesi. I piani per l'immensa casa da 13 milioni di sterline (undici per l'acquisto e due per i lavori) mostrano una stanza che copre un'incredibile superficie di oltre 92 metri quadrati, grande quasi quanto la media complessiva di una casa in Inghilterra e Galles. Lo riferisce l'Evening Standard.

La suite occuperà l'intero primo piano e avrà bagni per lui (il suo fidanzato, l'agente sportivo Rich Paul) e per lei, spogliatoi e un pianerottolo in vetro. Il seminterrato ospiterà un garage per due auto e una vasta stanza dei giochi per il figlio della cantante e cantautrice inglese, Angelo di otto anni.

Al sontuoso piano superiore ci saranno tre camere da letto con bagno privato e un'ulteriore stanza dei giochi per Angelo. La proprietà trasformata sarà completata con balconi dipinti di nero in linea con l'architettura locale. Adele non è estranea agli acquisti multipli di proprietà: pensiamo infatti alla mega villa di Beverly Hills acquistata nel 2016 per 9 milioni e mezzo di dollari.