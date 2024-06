Addii al nubilato, da Diletta Leotta a Clizia Incorvaia i look delle vip: gli abiti sono (quasi) da sposa

Questa è (decisamente) Ibiza: la meta più gettonata per gli addii ai nubilati vip, che in questi giorni si stanno tenendo a decine. Non solo Diletta Leotta, anche Clizia Incorvaia: Cecilia Rodriguez, invece, ha già dato a maggio ma è ora Ignazio Moser a festeggiare l'addio al celibato sempre sull'isola. Tra tripudio di abiti quasi da sposa, costumi bianchi e manicure in tinta ecco tutti i look sfoggiati dalle future spose (da cui si può prendere spunto).

Diletta Leotta ibizenca

Il modello in organza Atelier Emé con lavorazione sangallo dagli intagli geometrici ricamati in filo. Una creazione ideata appositamente per lei, senza spalline e dietro con un fiocco con lunghe code (perfette per le foto su Instagram).

Una mise leggera e preziosa dall'allure romantica e briosa, perfetta per festeggiare.

Clizia Incorvaia principessa

La futura moglie di Paolo Ciavarro non poteva aspettare la data delle nozze: per il suo addio al nubilato in Sicilia ha scelto un abito a sirena con schiena nuda del marchio israeliano Galia Lahav, specializzato in modelli da sposa molto scenografici (lei, per non essere da meno, ci ha abbinato una coroncina). E lo ha alternato a un completo pantaloni e soprabito con maniche di piume firmato Alessandro Legora. Perché il cambio scenico è un must non solo al matrimonio: se già stiamo così, figuratevi alle nozze.

Angela Robusti casual

Il 24 giugno sposerà il suo Filippo Inzaghi «senza troppi fronzoli», e così è stato anche il suo addio al nubilato, sempre a Ibiza, nel segno di costumi e copricostumi. L'abito della serata, rigorosamente all'Ushuaia, è un minidress di frange metallizzate. La più semplice (e forse la più spontanea) di tutte.

Cecilia Rodriguez sobria

Ha festeggiato a fine maggio in Andalusia, e a parte la felpa con la scritta in spagnolo "Futura Novia" ha scelto anche lei un minidress Atelier Emé dalle linee dritte, con incrocio di chiffon dietro la schiena. Il focus? Le scarpe: un tripudio di paillettes che ha fatto sensazione su Instagram.