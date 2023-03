Laura Pausini sposa, il blazer sull'abito bianco (con velo e guanti lunghi): tutti i dettagli del look

Il blazer da uomo. Sul web rimbalzano le foto di Laura Pausini, che oggi ha detto sì al suo Paolo Carta, fidanzato da tempo immemore e padre della figlia, e il pezzo più commentato del suo look da sposa è senza dubbio il blazer dal taglio dritto, abbinato (in modo inedito, oseremmo dire) all'abito color burro con velo bianco e guanti.

Non una mise da principessa ma qualcosa di familiare: il blazer è parte integrante del personaggio Pausini sin dal suo debutto negli anni Novanta. E il blazer Laura lo sfoggia quasi sempre (preferibilmente firmato Armani). Poteva dimenticarlo nel giorno più bello?

Laura Pausini, il look per il "sì"

L'abbinamento, per quanto inusuale, funziona. Anche perché la giacca dal taglio dritto è ormai il must di ogni guardaroba, un passepartout da usare per il lavoro o per le uscite varie. Certo, abbinato ad abito e guanti lunghi dovevamo ancora vederlo: sui social qualcuno critica ma in molti non si aspettavano altro dalla cantante, che in fatto di stile ha sempre avuto le idee molto chiare. E il blazer a dire il vero rinfresca un look che altrimenti sarebbe stato molto sobrio, forse poco degno di nota. Il vero tocco di classe poi sono i tre fermagli bianchi sui capelli raccolti: très chic.

Paola, sposa in miniatura

Il "tradizionale" abito da sposa sempre lo abbia fatto indossare invece alla figlia Paola, che sfoggia molto fieramente un abito in tulle total white con gonna a ruota e posa felice negli scatti insieme ai genitori.