Abiti da sposa vip, da Guenda Goria a Manila Nazzaro e Jessica Immobile, i modelli scelti (e i tanti cambi di look)

Pizzi, spacchi, strascichi lunghissimi, tre (o addirittura quattro) cambi d'abito. Le spose vip che hanno detto sì questa primavera hanno deciso di stupire proponendo outfit sempre diversi.

I tre look di Guenda Goria

Ecco i modelli scelti, tra azzardate scelte di stile e modelli più classici.

Chi non ha badato a spese è stata Guenda Goria che il 16 maggio si è sposata, incinta di 7 mesi, con il suo Mirko Gancitano a Mazzara del Vallo: entrambi hanno sfoggiato ben tre look. La sposa è passata dal vestito romantico e regale in pizzo di Elisabetta Polignano, indossato in chiesa, con lungo strascico al completo più giocoso e sbarazzino per il ricevimento, al vestito scollatissimo e con gonna a balze per il taglio della torta. Sua madre, Maria Teresa Ruta non è stata da meno: visto che è arrivata in Sicilia con 35 bagagli al seguito.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Forse era indecisa sull'abito da indossare e alla fine ha scelto di sfoggiarli tutti quanti: ben 4 cambi per Manila Nazzaro che ha detto sì in Campidoglio, e poi a Villa Miani, lo scorso 13 maggio al ballerino Stefano Oradei. Per la cerimonia in Campidoglio ha scelto un casto tubino rosa pallido con maniche a sbuffo, per la cerimonia invece ha scelto un classico abito da sposa scenografico Diamond Couture con ampia gonna, spacco e spalle scoperte. Ma non è finita qui. Per il ricevimento di fronte a 150 ospiti ha indossato un longdress attillato, dallo scollo asimmetrico e dettagli luccicanti. E infine, per il ballo con il neomarito è passata ad un corto con una profonda scollatura a cuore e capelli sciolti.

Donatella Tipaldi e Carmine Recano

A maggio è convolato a nozze anche Carmine Recano, il comandate Massimo Esposito della serie tv “Mare Fuori”, con la sua Donatella Tipaldi. La sposa ha scelto un vestito candido che enfatizzava il décolleté, con parte alta ricamata e gonna morbida e fluttuante che arrivava fino ai piedi. Carmine Recano e Donatella Tipaldi hanno due figli, Gennaro e Mirea, che hanno camminato con loro sul tappeto bianco.

Michela Persico

Le nozze da favola tra Daniele Rugani e Michela Persico sono state celebrate mercoledì 29 maggio nella Chiesa di San Carlo Borromeo, in Piazza San Carlo a Torino. Poi la festa è proseguita fino a tarda notte al castello di Montaldo. E anche qui, cambio look. Michela è arrivata in chiesa avvolta in un tubino ricoperto di petali di fiori ricamati in 3 d. Corsetto trasparente con stecche, gonna a sirena e un lungo velo. A impreziosire l'outfit due manicotti. Per il ricevimento, invece, ha optato per un sensuale abito corto con fili d'argento e schiena scoperta.

Il rinnovo delle promesse di Ciro Immobile e Jessica

Hanno voluto risposarsi dopo 10 anni e tre figli, Jessica Melena e il calciatore della Lazio Ciro Immobile organizzando un super white party. Alla festa con amici e parenti, la sposa indossava un lungo abito di pizzo e Atelier Emé, dalla profonda scollatura e dallo spacco vertiginoso. A impreziosire l'outfit dei meravigliosi orecchini pendenti di brillanti. Anche Ciro era in completo bianco.

L'anniversario di Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Festa per 10 anni d'amore anche per Elena Santarelli e Corradi. La conduttrice, bellissima, non ha rinunciato all'abito bianco al super party organizzato all'Hotel St. Regis a Roma, sfoggiando un vestito lungo con la schiena scoperta. Elena ha commosso gli invitati pronunciando una vera e propria dichiarazione al marito ex calciatore durante il momento della torta, un enorme crostata di fragole a forma di cuore