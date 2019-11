Terremoto, altra forte scossa. Scuole chiuse a Frosinone, Sora, Cassino e negli altri Comuni

Scuole chiuse. Scuole chiuse domani nella maggior parte dei Comuni della Ciociaria a seguito della scossa di terremoto che ha colpito l'aquilano e che è stata chiaramente avvertita nella zona tra Lazio e Abruzzo. In particolare sono state già emanate ordinanze per i comuni di Frosinone, Sora, Cassino, Anagni, Arpino, Isola del Liri, Boville, Torrice, Esperia, Broccostella, Patrica, Fiuggi. Il sindaco di Cassino Enzo Salera ha emanato l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresi asili pubblici e privati «al fine di procedere alle verifiche degli elementi strutturali».

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 4.4, è avvenuta alle 18.35, nella zona del Sorano. L'epicentro nella vicina Balsorano, a 14 km di profondità. E' stata avvertita in tutta la Ciociaria, fino a Frosinone e Alatri. Molti abitanti si sono riversati in strada sopaffatti dallo spavento. Al momento non si segnalano crolli. Centralini di vigili del fuoco e di forze dell'ordine subissati di telefonate.Un'altra forte scossa, magnitudo 3.5, si è verificata dopo la mezzanotte. Ancora paura e abitanti di nuovo fuori dalle abitazioni. Subito dopo altro evento tellurico d'intensità pari a 2. A tremare è sempre la periferia di Balsorano, vicino al confine con Sora.