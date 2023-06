ARSIERO (VICENZA) - Maxi intervento di recupero di alcune mucche cadute in un dirupo. Il fatto è accaduto alle 18.30 di martedì 13 giugno, quando i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di Malga Zolle ad Arsiero per dei bovini caduti da una scarpata. Quattro animali sono morti, una invece ha preso una via diversa ed è riuscita a mettersi in salvo.