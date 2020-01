Scivola sul ghiaccio e vola per 30 metri nel dirupo: 79enne miracolato

CALTRANO - Può dirsi miracolato l'escursionista di 79 anni coinvolto oggi (mercoledì 8 gennaio) in una paurosa caduta che l'ha visto ruzzolare per una trentina di metri in un dirupo, davanti agli occhi atterriti dei suoi compagni, con il quali stava stava percorrendo il sentiero numero 677 che porta a Malga Sunio, sul Monte Foraoro, nel comune di Caltrano.



Dopo l'allarme lanciato proprio da suoi amici sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Arsiero: una decina di soccorritori si è portata in fuoristrada in un punto adatto all'imbarco, con il supporto all'eliambulanza di Treviso Emergenza: l'elicottero ha individuato grazie alle coordinate il luogo dell'incidente, a 1000 metri di quota, e ha sbarcato con un verricello di 40 metri medico e tecnico di elisoccorso, che hanno prestato le prime cure a F.C., residente a Vicenza, che ha riportato probabili traumi alla testa e alla schiena.



L'escursionista è stato imbarellato e dopo essere stato imbarcato, sempre utilizzando il verricello, e trasportato all'ospedale di Vicenza a bordo del velivolo, ma non è comunque in pericolo di vita.



