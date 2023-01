Dani Alves arrestato: il calciatore brasiliano è accusato di violenza sessuale a Barcellona

Dani Alves è stato arrestato a Barcellona. L'ex terzino della Juventus, ora in forza ai messicani del Pumas, è stato fermato con l'accusa di violenza sessuale. Alves si era recato in una centrale di polizia per testimoniare, ma i Mossos d'Esquadra hanno deciso di arrestarlo e trasferirlo in tribunale. Una ragazza ha infatti accusato il brasiliano per una violenza che sarebbe avvenuta in un nightclub di Sutton, nella città catalana, lo scorso 30 dicembre.