Monica Vitti a Venezia: Leone d'Oro alla Carriera nel 1995

“Addio a una icona del grande cinema italiano, Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1995 e vincitrice di numerosi altri premi. Forte, moderna e vera, Monica Vitti appartiene a quella categoria di donne che hanno lasciato un segno indelebile nella storia cinematografica, musa di grandi registi del calibro di Antonioni e Monicelli, che l’hanno fatta diventare protagonista indiscussa della commedia italiana”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, intende ricordare e salutare la grande diva italiana scomparsa oggi a Roma all’età di 90 anni, immortalata per la prima volta sul Red Carpet di Venezia assieme ad Antonioni nel 1962 e poi ancora nel 1964 quando il loro film, Deserto Rosso, vinse il Leone d’Oro.

“La possiamo vedere e ricordare, nella pienezza della sua arte e della sua vitalità con la fascia tra i capelli e la basilica di San Marco sullo sfondo durante la sua visita a Venezia, per ricevere da Gillo Pontecorvo uno dei maggiori riconoscimenti internazionali che affiancano i 5 David, 12 Globi d’oro e i 3 Nastri d’argento guadagnati in patria dalla Vitti – conclude il Governatore -. E di quelle giornate veneziane vogliamo mantenere vivo il ricordo, la bellezza, il garbo e il talento di una attrice che è diventata punto di riferimento imprescindibile per tutte le attrici venute e che verranno dopo di lei”.