Isola dei Famosi, l'arrivo di Jovana Djordjevic (moglie del calciatore Filip) infiamma il web

Arrivata come naufraga solo ieri all'Isola dei Famosi, Jovana Djordjevic, moglie del calciatore Filip, fa già discutere. «Non voglio essere ricordata come la moglie di un calciatore», ma si presenta con il cognome del marito. Il web si infuoca. «"Non voglio essere la moglie di un calciatore" dice #JovanaDjordjevic ... allora 1º dovresti farti chiamare col tuo cognome. 2º potevi sposarti un impiegato del catasto allora.Poverina dai!». Il suo nome vola su Twitter e le sue foto anche.