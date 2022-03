Christie's, all'asta ritratto Warhol di Marilyn per 200 milioni

Andrà all'asta per 200 milioni di euro. Uno degli iconici ritratti pop dell'attrice Marilyn Monroe realizzati da Andy Warhol (1928-1987) è destinato a diventare l'opera d'arte del XX secolo più costosa mai venduta. «Shot Sage Blue Marilyn» sarà offerta da Chrstie's a New York nel prossimo mese di maggio con una stima di partenza di 200 milioni di dollari. Dipinto nel 1964, il quadro misura 101.6 x 101.6 cm.

Tutti i proventi della vendita andranno a beneficio dell'ente che si dedica a migliorare la vita dei bambini di tutto il mondo grazie alla fornitura di programmi di assistenza sanitaria ed educativa. Con il cento per cento dei proventi destinati in beneficenza, la vendita di questo singolo dipinto costituirà l'asta filantropica con il più alto incasso dalla vendita del catalogo 'The Collection of Peggy and David Rockefeller' nel 2018.