Jennifer Lopez e Ben Affleck, le foto della nuova villa da sogno in California

Jennifer Lopez, Ben Affleck e il loro nido (si fa per dire) d'amore. Dopo più di un anno di ricerca la coppia star di Hollywood ha finalmente trovato la nuova dimora in cui trasferirsi. Si tratta di una villa a Pacific Palisades, elegante quartiere residenziale di Los Angeles (incastonato tra le Santa Monica Mountains e l'Oceano Pacifico) con vista panoramica sulla west coast. Secondo quanto riferito da TMZ, la villa multimilionaria sarebbe stata acquistata per circa 34,5 milioni di dollari.