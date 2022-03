Annunciato come matrimonio poi declassato come Non-Nozze, il party che suggella (non giuricamente) l'amore tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina si è svolto ieri in ua cornice da sogno. Marta, che con tenacia e forza è andata contro tutti, ha detto Si lo voglio al leader di Forza italia a Villa Gernetto, a Lesmo, in Brianza di fronte ad amici fidati e parenti (non tutti). Sessanta gli invitati e oggi spuntano le prime foto social.