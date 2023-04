Renzi chiude la maratona di Milano in 3 ore e 58 minuti: «Rimettersi in gioco ogni giorno è l'avventura più bella»​

«Finire una maratona è una bellissima sfida innanzitutto con te stesso»: così ha scritto sui social Matteo Renzi, il fondatore di Italia viva, che questa mattina ha partecipato alla Milano marathon. «Rimettersi in gioco ogni giorno è l'avventura più bella della vita. Sono felice di aver chiuso la maratona di Milano in 3h58. Grazie a Paolo e - ha aggiunto - a chi mi ha dato una mano, anche semplicemente con un 'Non mollarè. Vi voglio bene, alla prossima sfida»