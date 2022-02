Papa Francesco da Fazio a Che tempo che Fa, la storica intervista

Papa Francesco da Fabio Fazio a Che tempo che Fa. Mai un pontefice aveva parlato sulla televisione italiana in un'intervista in diretta. Francesco lo ha fatto in collegamento da Casa Santa Marta, in Vaticano: «Grazie di questo incontro, mi piace tanto. Vedo tanta gente che sopporta cose brutte, quotidiane, che nella propria debolezza sopporta difficoltà familiari, economiche, chi non arriva a fine mese. Io non sopporto tanto, sopporto come tutta la gente. E non sono solo, c'è tanta gente che mi aiuta, tutta la Chiesa, gli impiegati accanto a me. Ho uomini e donne brave che mi aiutano, non sono un campione di peso che sopporta le cose, sopporto come quasi tutta la gente sopporta».