Onlyfans, le foto di Chloe Khan la modella ex star di XFactor

Chloe Khan è diventata famosa al grande pubblico inglese, 13 anni fa quando partecipò al talent show XFactor. All'interno del programma televisivo, la cantante riuscì a catturare l'attenzione di tutti grazie alle proprie doti canore. La sua carriera però, da quel momento in poi subì un cambiamento da certi ritenuto drastico. Chloe è infatti, in seguito diventata una modella su Onlyfans e ha inoltre rivelato di avere investito in settori insoliti.

La carriera di Chloe Khan

Chloe Khan ha recentemente rivelato ai microfoni di Daily Star il fatto di avere aperto un profilo sulla piattaforma per adulti Onlyfans: «Il mio lavoro mi piace molto, mi fa sentire libera e poi guadagno molto bene, anche se il denaro non arriva solamente da Onlyfans. Io guadagno soldi anche da alcuni investimenti che ho fatto in passato. Potrebbe risultare insolito ma ho investito nel settore funerario che frutta molto. Ciò di cui mi occupo sono delle chiamate (due all'anno) su Zoom, con i vari clienti interessati a contattare l'impresa. Il mio guadagno più grande deriva comunque da Onlyfans». Inoltre, Chloe Khan ha aggiunto: «In ogni caso non lavoro solamente su Onlyfans ma anche sui vari social. Ad esempio, su Instagram ho più di due milioni di follower che mi seguono con tanto affetto».