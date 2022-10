La nonna più sexy del mondo svela il segreto: «Il mio trucco di bellezza? Mangio un avocado al giorno»

È la nonna più sexy del mondo. Si chiama Gina Stewart, ha compiuto 52 anni il mese scorso ed è nota sui social per avere uno aspetto giovanile a dir poco sbalorditivo: curve esplosive e bellezza mozzafiato. In un recente post su Instagram ha svelato alcuni segreti di bellezza e ha detto che mangiare un avocado al giorno è il suo must per mantenere una pelle sempre fresca e luminosa.

Il segreto

Gina Stewart è una mamma di quattro figli e, anche se sembra assurdo per l'aspetto super giovanile, è già diventata nonna. Il suo profilo Instagram è pieno di foto hot e provocanti che esaltano la sua prorompente bellezza, anche se spesso viene accusata dagli utenti di risultare troppo volgare e fuori luogo «per una della sua età», «Sei una mamma non dovresti pubblicare queste foto», scrive qualcuno.

Mentre sfoggia il suo corpo super tonico con addosso bikini e maglie crop top, Gina Stewart svela quali sono gli alimenti da scegliere per seguire una dieta biologica e sana. Inoltre, ha confessato di mangiare un avocado ogni giorno e che questo può aiutare a mantenere una pelle giovanile come la sua.

Ha aggiunto che il frutto può anche aiutare a prevenire condizioni della pelle come l'acne, oltre a promuovere una pelle dall'aspetto più chiaro.