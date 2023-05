Natasha Stefanenko, la ex modella russa nata nella città segreta S-45 Foto

Natasha Stefanenko è nata in Russia (all'epoca Unione Sovietica) nel 1969 (ha 54 anni). È un'attrice, conduttrice televisiva ed ex modella. Sua madre era insegnante d'asilo e suo padre ingegnere nucleare. È cresciuta a Sverdlovsk-45 «una città segreta, vicino a Sverdlovsk, negli Urali, dove fu sindaco per molti anni Boris El'cin». Si laurea in ingegneria metallurgica all'Università Nazionale di Scienza e Tecnologia di Mosca. Nonostante la poca considerazione per la propria bellezza nel 1992 partecipa e vince il concorso The Look of the Year svoltosi a Mosca. Inizia a fare la modella e si trasferisce in Italia. Natasha è alta 1,87 m e pesa 72 kg circa.