Michelle Hunziker, il nuovo anno sulle Dolomiti è davvero sexy

Il 2023 di Michelle Hunziker si tinge di vintage. La showgirl svizzera ha scelto le Dolomiti per accogliere il nuovo anno, meta invernale ambita forse scelta anche per fuggire dal gossip che da sempre la vede protagonista. Ma Michelle non ha voluto rinunciare ad augurare un «Buon 2023» a tutti i suoi fan. Così, su Instagram, spunta un video datato che coinvolge la voce di Loredana Bertè e la poesia di Lucio Dalla.

L'augurio social

Era il lontano 1979 e Loredana Bertè sul palco di «Fantastico» si esibiva in un pezzo iconico, da brividi. «L'anno che verrà» di Lucio Dalla, interpretato dalla Bertè è un mix di emozioni e nostalgia che Michelle Hunziker ha voluto far rivivere a tutti i suoi follower. Un augurio a tutti, ma anche e soprattutto a se stessa e ai suoi affetti.

Amore infinito

A Natale Michelle Hunziker ha postato dei selfie con la suocera Maria Luisa confermando così il ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi. I due hanno divorziato in un 2022 davvero nero dal punto di vista delle relazioni e in molti hanno iniziato a pensare che la coppia si fosse riunita solo per l'amore nei confronti delle due figlie. Ora, però, sono di nuovo insieme, per una vacanza sulla neve, accompagnati da Serena Autieri e suo marito Enrico Griselli. E pare proprio che la trasformazione, auspicata da Lucio Dalla e cantata dalla Bertè, sia la priorità della Hunziker. Il 2023 per lei e Tomaso potrebbe essere l'anno del definitivo riavvicinamento e dell'inizio di una nuova vita, ancora una volta insieme. Un augurio, dunque, davvero speciale che difficilmente avrebbe pouto essere più romantico e nostalgico...