Marta Fascina, da addetta stampa del Milan alla carriera politica: ecco chi è la “non-moglie” di Silvio Berlusconi

Marta Fascina, la Non Moglie di Silvio Berlusconi nasce nel 1990 a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria ma cresce a Portici, in provincia di Napoli, dove si è trasferita con la sua famiglia, dove è stata eletta nel proporzionale. La comparsa (improvvisa) del suo nome nella lista di Forza Italia provocò non pochi malumori nel partito, soprattutto a livello regionale.

Marta Fascina, ecco chi è la "non moglie" di Berlusconi

Terminate le scuole superiori vola a Roma, e qui si laurea in Lettere e Filosofia. Prima del suo ingresso nel mondo della politica Marta Fascina si è avvicinata al mondo del giornalismo, con una carriera brillante, seppur breve, collaborando con diverse testate nazionali. In seguito affianca la carriera lavorativa a un’altra passione, il calcio. Fascina inizia a lavorare come addetta stampa, diventando press officer and public relation specialist per la società di calcio AC Milan, Marta è infatti super tifosa rossonera e soprattutto da tempo una fan dell'ex premier.

La carriera politica

La descrivono come una ragazza semplice ma sveglia, poco appariscente (anche se a Milano amava frequentare il jet set rossonero). La carriera politica è iniziata da poco, solamente nel 2018, con la candidatura nelle liste di Forza Italia per la Camera. Viene eletta deputato nella circoscrizione Campania 1. Attualmente è anche segretario della commissione Difesa di Montecitorio e responsabile Sicurezza del gruppo di Forza Italia.