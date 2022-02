Morto Luc Montagnier, premio Nobel nel 2008 e idolo No vax

Il professor Luc Montagnier, premio Nobel per gli studi sull'Aids, è morto. La notizia, che era già iniziata a circolare ieri, in un primo momento era stata smentita. L'uomo, diventato negli ultimi due anni un riferimento per i No vax, è morto martedì 8 febbraio a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi in Francia: aveva 89 anni. La notizia è stata confermata oggi dal quotidiano Liberation.

Il virologo francese, spesso contestato dalla comunità scientifica, ha scoperto nel 1983 il virus Hiv insieme a Françoise Barré-Sinouss. Una scoperta che gli è valsa in premio Nobel per la medicina nel 2008. Eppure, negli anni, diverse sue teorie pseudioscientifiche hanno scatenato le ire degli scienziati, che lo hanno accusato di far leva sull'aver ricevuto tale onorificenza per diffondere messaggi errati dal punto di vista scientifico.