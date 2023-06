«Tatuaggi negli occhi e orecchie a forma di elfo»: il look estremo che spaventa le persone

Jessy Kirkpatrick ha 27 anni e viene dal Kansas, Stati Uniti, ed è un'appassionata della trasformazione del proprio corpo a livelli molto estremi. Ora sta progettando di farsi tatuare i bulbi oculari, tagliare le orecchie a forma di elfo e avere denti da vampiro permanenti per completare un'estetica unica. La ragazza è diventata famosa per i suoi cambiamenti drastici, ha iniziato documentando le corna sulla fronte, fino ai lobi delle orecchie allungati, tatuaggi sul viso e grandi tappi per le narici.

«Preferisco essere diversa piuttosto che infelice»

Jessy ha dichiarato di sentirsi un po' indietro rispetto al punto in cui avrebbe voluto già essere. È tempo di nuove trasformazioni estreme. Andiamo a vedere cosa sta progettando di fare sul suo viso.

Jessy Kirkpatrick ha detto ai suoi follower su Tiktok che ha intenzione di intensificare le trasformazioni sul suo corpo per essere ancora più estrema. Nonostante lei ostenti così tanta sicurezza, ha confessato che le persone che la incontrano per strada si spaventano e corrono via da lei. «So cosa ho iniziato e non ho intenzione di fermarmi - ha detto Jessy su Instagram -. Anche se sono diversa e vengo sminuita per il mio aspetto, preferisco sentirmi bene con me stessa piuttosto che sembrare normale e continuare a essere infelice». I suoi follower si dividono tra chi pensa che lei stia esagerando con le operazioni sul suo corpo e chi, invece, ritiene che debba fare il possibile per stare bene con se stessa. Una cosa è certa, Jessy Kirkpatrick non si fermerà.