Kim Kardashian e i ritocchini: «Solo un po' di botox» (ma il medico la smentisce): come è cambiata dal 2010 a oggi

«Solo un po' di botox sulla fronte», con queste poche parole, Kim Kardashian, in un'intervista rilasciata ad Allure, ha messo a tacere tutto quello che per anni è stato scritto sul suo essere rifatta dalla testa ai piedi. A mettere in dubbio, anzi quasi a smentire la star dei social, è stato il dottor Tunc Tiryaki, chirurgo plastico consulente presso la Cadogan Clinic di Londra. L'esperto, come riporta il The Sun, ritiene che ci siano prove che Kim abbia avuto miglioramenti nel corso degli anni e dietro a tutto ciò ci sia anche qualche "aiutino" e non solo madre natura.

