Kate Middleton "brilla" alla prima di James Bond: tutti gli occhi sono per la (splendida) duchessa

Altro che James Bond. Alla prima mondiale londinese dell'ultimo film di 007 "No Time To Die" (in uscita l'8 ottobre), tutti gli occhi erano puntati su di lei: Kate Middleton. La duchessa di Cambridge si è presentata sul red carpet insieme al principe William, al principe Carlo e a Camilla, duchessa di Cornovaglia. E sul tappeto rosso della Royal Albert Hall ha incantato tutti in uno scintillante abito dorato di Jenny Packham che presentava uno splendido mantello e intricati abbellimenti di paillettes. Ha completato il suo look con orecchini pendenti in oro.

Il principe William e il principe Carlo sembravano aver preso in prestito un vestito dall'armadio di Bond, entrambi hanno optato per un classico smoking bianco e nero. Camilla, duchessa di Cornovaglia, indossava invece un abito celeste impreziosito da perline d'argento.