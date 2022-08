Dopo la Tanzania, Sabaudia, le Dolomiti, le Marche ora per Ilary Blasi cambia il panorama, ma prosegue la fuga dai riflettori, L'ex di Francesco Totti è in vacanza su una barca in Croazia con la figlia isabel, con lei probabilmente qualche amico, perchè la piccola della famiglia è ripresa sulle foto assieme a delle amichette.