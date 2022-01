Giro del mondo in volo da sola a 19 anni, è record per Zara Rutherford: le immagini dell'atterraggio

Zara Rutherford, 19 anni, è la più giovane donna ad aver mai compiuto il giro del mondo in volo in solitaria. Doppia nazionalità britannica-belga, l'aviatrice è atterrata oggi all'aeroporto di Kortrijk-Wevelgem nelle Fiandre occidentali dopo aver completato un viaggio in 41 paesi e coperto oltre 52mila chilometri in 155 giorni. Con la sua impresa ha battuto due record nei Guinness dei primati: quello dell'americana di origini afghane Shaesta Waiz, che aveva 30 anni quando ha circumnavigato il mondo da sola nel 2017, e quello per essere la prima donna a circumnavigare il mondo a bordo di un ultraleggero.