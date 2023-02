Elodie torna a Sanremo, l'intervista: «Spesso non mi sono sentita all'altezza»

Dal 7 all'11 febbraio Elodie sarà in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano "Due". Il 10 febbraio uscirà il suo album "Ok, respira". Dal 20 febbraio su Prime Video sarà on line la dosu serie sulla sua vita. L'artista 27enne romana fa il punto della situazione in un'intervista. Dai disagi della periferia al Red Carpet di Venezia.