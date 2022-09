Chiara Ferragni, l'aperitivo in elicottero sul ghiacciaio scatena la rabbia social

Pioggia di polemiche sull'influencer Chiara Ferragni per l'aperitivo ad alta quota di questo weekend in un ghiacciaio svizzero, raggiunto a bordo di un elicottero privato.

L'imprenditrice digitale ha infatti trascorso due giorni in Svizzera con gli amici Filippo Fiora (imprenditore) e Chiara Biasi. I tre amici, insieme a un gruppo hanno raggiunto il luogo dell'aperitivo con due elicottero privati. Una scelta decisaemnte poco sostenibile e poco gradita ai fan che l'hanno aspramente criticata, bollando i partecipanti come "cafoni" e "distruttivi" in decine di commenti sotto le foto dell'evento.