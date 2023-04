Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini rivela: «Potrei amare un ragazzo così come una ragazza»

Chiara Capitta, la figlia 22enne di Lorella Cuccarini, fa coming out. La giovane ha risposto su Instagram alle domande di alcuni follower circa il suo orientamento sessuale: «Sei etero?», «Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza?», «Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?». Chiara Capitta ha così deciso di fare chiarezza: «Non ho mai amato le etichette - ha scritto -. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza». Insomma, il pensiero della 22enne sull'amore è chiaro: quello che conta, per lei, sono solo i sentimenti, al di là di ogni distinzione di sesso.