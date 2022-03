Alina Kabaeva, chi è l'ex ginnasta russa amante di Putin

Secondo quanto riferito, « Kabaeva, una ginnasta olimpica vincitrice dell'oro, avrebbe quattro figli con il leader russo, 69 anni, ma i due non lo hanno mai confermato ufficialmente». Fonti, riporta il sito di Page Six, dicono che «i due condividono due figlie gemelle di 7 anni, nate vicino a Lugano, in Svizzera, nel febbraio 2015. Si ritiene che abbiano anche altri due figli». « Alina ha due ragazzi e due gemelle con Putin che sono nati in Svizzera», ha detto una fonte a Page Six sui presunti figli di Putin con Kabaeva, 38 anni. «I bambini hanno tutti passaporti svizzeri, e immagino che lo abbia anche lei».