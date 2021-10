Alec Baldwin, uccisa la direttrice della fotografia sul set del suo film: ha sparato con una pistola carica

È stato l'attore Alec Baldwin a premere il grilletto della pistola di scena che ha sparato uccidendo una donna e ferito un uomo durante le riprese nel New Mexico del film western "Rust". Lo rendono noto le autorità locali. La vittima è la 42enne direttrice della fotografia Halyna Hutchins, mentre a rimanere ferito nella sparatoria è stato il 48enne regista Joel Souza. Al momento non è stata formalizzata nessuna accusa per l'accaduto, che è oggetto di indagine. Hutchins e Souza «sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato una pistola usata nelle riprese del film», ha detto lo sceriffo di Santa Fe spiegando che la direttrice della fotografia è in seguito deceduta per la gravità delle ferite riportate.