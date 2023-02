Venezia, l'assalto dei 100mila: turisti esterrefatti dai canali in secca

VENEZIA - L'immagine plastica di questo clima impazzito si ha a Venezia, proprio nei giorni in cui impazza il Carnevale. Più che i sensi unici nelle calli istituiti oggi, 18 febbraio, per diluire l'onda d'urto degli oltre 100mila turisti presenti, a destare curiosità in chi si muove in centro storico è lo stato dei rii. Oggi Venezia ha toccato il 'picco' di bassa marea, con il livello dell'acqua a -65 centimetri, un fenomeno usuale per il periodo (il 69% delle basse maree si concentra tra gennaio e febbraio) ma da anni mai così prolungato nel tempo.